Обвалу гривні не буде: банкіри розповіли, чого чекати від курсу долара у червні

Гривня у червні падати не буде, вважають банкіри

У червні курс долара до гривні особливо не зміниться у порівнянні з тим, що українці бачили у травні.

Такий прогноз дали банкіри під час круглого столу, організованого виданням Finclub. На їхню думку, основні причини полягають у збереженні обмежень Нацбанку та стабілізації ринку після стрибка цін наприкінці травня.

Як заявив керівник аналітичного відділу Альфа-Банк Україна Олексій Блінов, те, що НБУ залишив у силі фіксацію курсу долара на рівні 29,25 грн. +1%, дозволяє очікувати, що для експортерів та імпортерів у червні нічого не зміниться.

Не бачить причин і для істотних змін на готівковому ринку.

"Він (ринок, — ред.) більш-менш стабілізувався, і я не думаю, що там будуть такі ж стрибки, які ми бачили цієї весни", — сказав Блінов.

Голова правління Альтбанку Надія Воробйова своєю чергою погодилася з цією думкою, вказавши, що оскільки у червні або принаймні у перші два тижні обмеження НБУ залишатимуться в силі, то й курс долара залишиться на колишньому рівні.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив із фінансовим аналітиком Борисом Кушніруком, який озвучив свій прогноз щодо того, яким буде курс долара у червні.