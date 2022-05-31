Обвалу гривні не буде: банкіри розповіли, чого чекати від курсу долара у червні
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Гривня у червні падати не буде, вважають банкіри
У червні курс долара до гривні особливо не зміниться у порівнянні з тим, що українці бачили у травні.
Такий прогноз дали банкіри під час круглого столу, організованого виданням Finclub. На їхню думку, основні причини полягають у збереженні обмежень Нацбанку та стабілізації ринку після стрибка цін наприкінці травня.
Як заявив керівник аналітичного відділу Альфа-Банк Україна Олексій Блінов, те, що НБУ залишив у силі фіксацію курсу долара на рівні 29,25 грн. +1%, дозволяє очікувати, що для експортерів та імпортерів у червні нічого не зміниться.
Не бачить причин і для істотних змін на готівковому ринку.
"Він (ринок, — ред.) більш-менш стабілізувався, і я не думаю, що там будуть такі ж стрибки, які ми бачили цієї весни", — сказав Блінов.
Голова правління Альтбанку Надія Воробйова своєю чергою погодилася з цією думкою, вказавши, що оскільки у червні або принаймні у перші два тижні обмеження НБУ залишатимуться в силі, то й курс долара залишиться на колишньому рівні.
Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив із фінансовим аналітиком Борисом Кушніруком, який озвучив свій прогноз щодо того, яким буде курс долара у червні.