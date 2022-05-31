Долар продовжує стрімко втрачати позиції: свіжий курс валют на "чорному" ринку

Офіційний євро знову повернувся до зростання, натомість "чорна" валюта продовжує просідати

У вівторок, 31 травня, Національний банк країни поступово почав підвищувати розцінки на валюту. Курс американського долара ціну упродовж доби не змінить, він залишається на позначці у 29,25 гривні. А от європейська валюта в ціні зросла і сьогодні коштуватиме 31,50 гривні.

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Згідно з даними "Мінфіну", розцінки в обмінниках в останній робочий день травня суттєво просіли. До прикладу долар США під час купівлі у вівторок коштуватиме 35,88 гривні, у порівнянні з учорашніми 36,10 гривнями. Продаватимуть американську валюту по 36,20 гривень, хоча вчора її ціна становила 36,40 гривень.

Євро в ціні 31 травня також просів, купівля — 38,30 гривень, продаж — 38,65, порівняно з попередніми 38,50 та 38,80 гривнями відповідно.

Курс долара та євро на чорному ринку 31 травня

Що стосується офіційного курсу, то останній день травня Національний банк України встановив курс гривні щодо євро на 18 копійок менше, аніж у попередній банківський день. По відношенню до долара курс національної валюти ще з 24 лютого залишається на тому самому рівні.

Курс валют 31 травня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 червня українські банки повністю скасовують так звані "кредитні канікули", які були впроваджені ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Тож відзавтра українцям знову доведеться щомісячно сплачувати довоєнні відсотки по заборгованостях.