Долар продовжує стрімко втрачати позиції: свіжий курс валют на "чорному" ринку
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Офіційний євро знову повернувся до зростання, натомість "чорна" валюта продовжує просідати
У вівторок, 31 травня, Національний банк країни поступово почав підвищувати розцінки на валюту. Курс американського долара ціну упродовж доби не змінить, він залишається на позначці у 29,25 гривні. А от європейська валюта в ціні зросла і сьогодні коштуватиме 31,50 гривні.
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Згідно з даними "Мінфіну", розцінки в обмінниках в останній робочий день травня суттєво просіли. До прикладу долар США під час купівлі у вівторок коштуватиме 35,88 гривні, у порівнянні з учорашніми 36,10 гривнями. Продаватимуть американську валюту по 36,20 гривень, хоча вчора її ціна становила 36,40 гривень.
Євро в ціні 31 травня також просів, купівля — 38,30 гривень, продаж — 38,65, порівняно з попередніми 38,50 та 38,80 гривнями відповідно.
Що стосується офіційного курсу, то останній день травня Національний банк України встановив курс гривні щодо євро на 18 копійок менше, аніж у попередній банківський день. По відношенню до долара курс національної валюти ще з 24 лютого залишається на тому самому рівні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 червня українські банки повністю скасовують так звані "кредитні канікули", які були впроваджені ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Тож відзавтра українцям знову доведеться щомісячно сплачувати довоєнні відсотки по заборгованостях.