Обвала гривны не будет: банкиры рассказали, чего ждать от курса доллара в июне

Гривна в июне падать не будет, считают банкиры

В июне курс доллара к гривне особо не изменится в сравнении с тем, что украинцы видели в мае.

Такой прогноз дали банкиры во время круглого стола, организованного изданием Finclub. По их мнению основные причины заключаются в сохранении ограничений Нацбанка и стабилизации рынка после скачка цен в конце мая.

Как заявил руководитель аналитического отдела Альфа-Банк Украина Алексей Блинов, то, что НБУ оставил в силе фиксацию курса доллара на уровне 29,25 грн +1%, позволяет ожидать, что для экспортеров и импортеров в июне ничего не изменится.

Не видит он причин и для существенных изменений на наличном рынке.

"Он (рынок, — ред.) более-менее стабилизировался, и я не думаю, что там будут такие же скачки, которые мы видели этой весной", — сказал Блинов.

Председатель правления Альтбанка Надежда Воробьева в свою очередь согласилась с этим мнением, указав, что поскольку в июне или, по крайней мере, в первые две недели ограничения НБУ будут оставаться в силе, то и курс доллара останется на прежнем уровне.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с финансовым аналитиком Борисом Кушнируком, который озвучил свой прогноз относительно того, каким будет курс доллара в июне.