Доллар продолжает стремительно терять позиции: свежий курс валют на "черном" рынке

Официальный евро снова вернулся к росту, а "черная" валюта продолжает проседать

Во вторник, 31 мая, Национальный банк страны постепенно начал повышать цены на валюту. Курс американского доллара цену за сутки не изменит, он остается на отметке в 29,25 гривны. А вот европейская валюта в цене выросла, и сегодня будет стоить 31,50 гривны.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Согласно данным Минфина, расценки в обменниках в последний рабочий день мая существенно просели. К примеру, доллар США при покупке во вторник будет стоить 35,88 гривны, по сравнению со вчерашними 36,10 гривнами. Будут продавать американскую валюту по 36,20 гривен, хотя вчера ее цена составляла 36,40 гривен.

Евро в цене 31 мая также просел, покупка — 38,30 гривен, продажа — 38,65 по сравнению с предыдущими 38,50 и 38,80 гривнами соответственно.

Курс доллара и евро на черном рынке 31 мая

Что касается официального курса, то в последний день мая Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к евро на 18 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. По отношению к доллару курс национальной валюты еще с 24 февраля становится на том же уровне.

Курс валют 31 мая в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июня украинские банки полностью упраздняют так называемые "кредитные каникулы", которые были внедрены еще в первые дни полномасштабного вторжения россии. Поэтому с завтрашнего дня украинцам придется снова ежемесячно платить довоенные проценты по задолженностям.