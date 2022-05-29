Курс доллара до середины июня – эксперт дал прогноз для украинцев

Эксперт сказал какой будет курс доллара до середины июня

После резкого скачка курса доллара вверх во второй половине мая на текущей неделе заокеанская валюта стабилизировалась и даже начала падать на фоне укрепления гривны.

Стабилизации курса во многом способствовала политика НБУ, который в период с 23 по 27 мая продал 1,431 млрд долл., что позволило изъять из свободного оборота порядка 40 миллиардов гривен из 100, которые были напечатаны с начала войны с рф.

Как рассказал "Телеграфу" финансовый аналитик Борис Кушнирук, в ближайшее время, примерно до середины июня, не стоит ждать резких изменений курса доллара.

"Объективных факторов для роста курса доллара сегодня нет – возвращается все больше людей, которые привозят валюту, и она пойдет в оборот. Потребности у населения в основном по-прежнему невелики, а значит спрос со стороны импортеров, не считая поставщиков критических ресурсов вроде топлива, расти не должен. Нет необходимости населению покупать валюту про запас", — говорит об отсутствии предпосылок для роста курса доллара собеседник "Телеграфа".

В целом, по мнению Бориса Кушнирука, до середины июня курс наличного доллара будет колебаться в пределах коридора в 36-37 гривен.

В то же время, по мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, не исключено что этот коридор будет расширен до 38 гривен за 1 доллар из-за действий валютных спекулянтов и возможных сложностей с бюджетом.