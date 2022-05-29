Курс долара до середини червня – експерт дав прогноз для українців

Експерт сказав, який буде курс долара до середини червня.

Після різкого стрибка курсу долара вгору в другій половині травня цього тижня заокеанська валюта стабілізувалася і навіть почала падати на тлі зміцнення гривні.

Стабілізації курсу багато в чому сприяла політика НБУ, який у період з 23 по 27 травня продав 1,431 млрд дол., що дозволило вилучити з вільного обороту близько 40 мільярдів гривень зі 100, що були надруковані з початку війни з Росії.

Як розповів "Телеграфу" фінансовий аналітик Борис Кушнірук, найближчим часом, приблизно до середини червня, не варто чекати на різкі зміни курсу долара.

"Об’єктивних факторів для зростання курсу долара сьогодні немає – повертається все більше людей, які привозять валюту, і вона піде в обіг. Потреби у населення в основному, як і раніше, невеликі, а значить попит з боку імпортерів, не рахуючи постачальників критичних ресурсів на кшталт палива, зростати не повинен. Немає необхідності населенню купувати валюту про запас", — говорить про відсутність передумов для зростання курсу долара співрозмовник "Телеграфа".

Загалом, на думку Бориса Кушнірука, до середини червня курс готівкового долара коливатиметься в межах коридору 36-37 гривень.

Водночас, на думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, не виключено, що цей коридор буде розширено до 38 гривень за 1 долар через дії валютних спекулянтів та можливі складнощі з бюджетом.