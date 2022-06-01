Долар на чорному ринку дешевшає: курс валют в Україні

Зменшилася вартість не лише американської валюти

Долар, євро та польський злотий впали в ціні як за офіційним курсом Нацбанку, так і у фінустановах та обмінках. На чорному ринку американська валюта продовжила падіння, розпочате напередодні.

За даними сайту "Мінфін" за готівковий долар в обмінних пунктах просять у середньому по Україні 35,4 грн при купівлі та 35,8 при продажу. Майже на пів гривні просів у вартості на чорному ринку й євро.

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У банках ціна на євро та долар також знизилася в середньому на 20-50 копійок. Актуальний курс валют може відрізнятися залежно від регіону, але середня вартість змінилася таким чином:

Курс валют на чорному ринку, в банках та НБУ на 1 червня

Курс долара та євро в банках незначно відрізняється, зазначимо, що для безготівкових операцій у багатьох установ більш вигідний курс.

Курс долара у банках

Курс євро у банках

Але навіть такий курс не відповідає реальному, вважає аналітик фінансових ринків Іван Угляниця. Він розповів UBR, що ринковий курс долара до гривні має бути 1 USD до 55-60 UAH. Але такого курсу немає навіть на чорному ринку. Пов’язано це із проблемами в роботі економіки — різким зменшенням експорту, імпорт залишився лише життєво необхідним.

"Телеграф" публікував думку експерта Андрія Длигача щодо важливості превалювання експорту над імпортом та міжнародної фінансової допомоги для стабілізації гривні.

Нагадаємо, що 1 червня не лише змінився актуальний курс валют, а й відбулися інші зміни в економічній сфері. Серед них — зростання тарифів та зміна кредитної політики банків.