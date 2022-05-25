Чому долар не падає: експерт дав відповідь

В Україні зростає попит на валюту

Через проблеми з українським експортом та залежністю від імпорту гривня в Україні не зможе помітно зміцнитися щодо іноземних валют, навіть попри надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це розповів у коментарі ТСН доктор економічних наук Андрій Длігач.

"Курс долара визначається Національним банком, він визначається ринком", — говорить він.

За його словами, з одного боку, на його курс має вплинути надходження фінансової допомоги від країн Заходу. Зокрема, він зазначив, що партнери досягли консенсусу про виділення п’яти мільярдів щомісяця для покриття поточного дефіциту бюджету.

Длігач зазначив, що це призведе до того, що доларів буде в Україні багато, а попит на гривню збільшиться. З цього також виходять багато експертів і навіть НБУ.

Втім, є й інша сторона медалі, яка полягає в тому, що наша країна залишається імпортозалежною, а зараз вона імпортує більше, ніж експортує.

З експортом проблеми очевидні, через блокування портів Україна не може вивезти метал та зерно. До того ж зростають і потреби у постачанні товарів з-за кордону, а список критичного імпорту розширився.

"Оскільки зростає потреба в доларі, то зростатиме і курс наразі", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, після різкого зростання курсу долара, яке сталося в Україні минулого тижня, його вартість стабілізувалася. Експерти ж розповіли "Телеграфу", що цей стрибок швидше за все був пов’язаний із панікою на ринку.