Долар на чорному ринку поступово дешевшає: свіжий курс валют на 25 травня

Курс намагаються стабілізувати – хоча б частково

Через кілька днів гранично високих цін долар нарешті поповз униз. Порівняно з попередніми показниками, американська валюта подешевшала в середньому на 60 копійок. Також знизилася вартість євро.

Докладніше про курс валют на середу, 25 травня, розповість "Телеграф", посилаючись на дані "Мінфіну".

Актуальне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Так, у середу купівля долара коштуватиме охочим купити валюту на чорному ринку в 35,97 грн. Продають долар трохи дорожче — 36,55 грн.

Також трохи знизилося в ціні і євро. Купівля "втратила" за добу одразу 50 копійок і тепер коштує 38,30 грн. У продажу вартість трохи більша, однак у порівнянні з попередніми показниками різниця в 72 копійки все ж таки є. 25 травня продати євро можна за 39 гривень.

Курс долара на чорному ринку 25 травня

Частково змінився курс долара і у різних українських банках.

Курс долара у банках 25 травня

Те саме відбувається і з євро. Більш детально – у списку нижче.

Курс євро у банках 25 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто за нинішніх умов витрачатися на купівлю валюти і до чого це може призвести.