Долар на чорному ринку поступово дешевшає: свіжий курс валют на 25 травня
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Курс намагаються стабілізувати – хоча б частково
Через кілька днів гранично високих цін долар нарешті поповз униз. Порівняно з попередніми показниками, американська валюта подешевшала в середньому на 60 копійок. Також знизилася вартість євро.
Докладніше про курс валют на середу, 25 травня, розповість "Телеграф", посилаючись на дані "Мінфіну".
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Так, у середу купівля долара коштуватиме охочим купити валюту на чорному ринку в 35,97 грн. Продають долар трохи дорожче — 36,55 грн.
Також трохи знизилося в ціні і євро. Купівля "втратила" за добу одразу 50 копійок і тепер коштує 38,30 грн. У продажу вартість трохи більша, однак у порівнянні з попередніми показниками різниця в 72 копійки все ж таки є. 25 травня продати євро можна за 39 гривень.
Частково змінився курс долара і у різних українських банках.
Те саме відбувається і з євро. Більш детально – у списку нижче.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто за нинішніх умов витрачатися на купівлю валюти і до чого це може призвести.