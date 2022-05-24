Чи варто бігти купувати долар – експерт дав поради, що робити в умовах зростання курсу

Курс долара залежить від обіцяної міжнародної фінансової допомоги та графіка її надходження.

Після різкого зростання курсу долара, що сталося в Україні минулого тижня, заокеанська валюта стабілізувалася, щоправда, продовжує зростати євро.

Як повідомив "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, різкий стрибок курсу долара поки що малозрозумілий з точки зору економіки і можливо, схожий на якийсь прояв паніки.

"Поки вкрай мало інформації, яка могла б пояснити те, що відбувається. Так, ще не опубліковано звіт НБУ про платіжний баланс за квітень. Думаю, тут і криється розгадка ситуації на ринку — в ньому має бути зазначено, зайшла в країну обіцяна фінансова допомога чи ні, що має компенсувати нестачу доларів від експорту або заробітчан", — говорить про головну складність прогнозів курсу співрозмовник "Телеграфа".

Але все ж таки поки що експерт не радить українцям бігти купувати долар.

"Якщо фінансова допомога зайде, курс може відігратися назад, хоча загалом безсумнівно до кінця року гривня ще втратить і на нас чекає девальвація. Але разом з тим із закінченням війни курс гривні може зміцнитися і навіть відвоювати у долара частину втрачених позицій", — підсумовує експерт .

Як вважає економічний експерт Олег Пендзін, курс долара продовжить своє зростання через наплив незабезпеченої гривні та обмеження НБУ для комерційних банків за курсом долара.