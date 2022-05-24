Стоит ли бежать покупать доллар – эксперт дал советы, что делать в условиях роста курса

Курс доллара зависит от обещанной международной финансовой помощи и графика ее поступления

После резкого роста курса доллара, произошедшего в Украине на прошлой неделе, заокеанская валюта стабилизировалась, правда продолжает расти евро.

Как сообщил "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, резкий скачок курса доллара пока малообъясним с точки зрения экономики и возможно, похож на некое проявление паники.

"Пока крайне мало информации, которая могла бы объяснить происходящее. Так, еще не опубликован отчет НБУ о платежном балансе за апрель. Думаю, здесь и кроется разгадка ситуации на рынке – в нем должно быть указано, зашла ли в страну обещанная финансовая помощь или нет, что должно компенсировать нехватку долларов от экспорта или заробитчан", — говорит о главной сложности прогнозов по курсу собеседник "Телеграфа".

Но все же пока эксперт не советует украинцам бежать покупать доллар.

"Если финансовая помощь зайдет, курс может отыграться назад, хотя в целом несомненно до конца года гривна еще потеряет и нас ждет девальвация. Но вместе с тем с окончанием войны курс гривны может укрепиться и даже отвоевать у доллара часть потерянных позиций", — заключает эксперт.

Как считает экономический эксперт Олег Пендзин, курс доллара продолжит свой рост из-за наплыва необеспеченной гривны и ограничений НБУ для коммерческих банков по курсу доллара.