"Черный" доллар начал проседать, при этом евро держит позиции: свежий курс валют на 24 мая

Официальный и "черный" евро рванули вверх

Валютные курсы, которые во вторник, 24 мая, установил Национальный банк Украины, сохранили тренд выходных дней. Курс доллара США не изменился и сохранил значение на отметке 29,25 грн. А вот европейская валюта продолжает спешно карабкаться вверх. По сравнению с предыдущим днем евро поднялся на 26 копеек, так что в течение сегодняшних суток будет стоить 31,18 грн.

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Рассматривая расценки на черном рынке, в частности на портале Минфина, можно увидеть, что американский доллар во вторник будут продавать за 37,70 грн, а покупать за 37,00 грн. За евро сегодня предлагают 38,80 грн. Продают – по 39,72 грн.

Следует добавить, что "черные" доллар США и евро не увеличились в цене по сравнению со вчерашними расценками, а даже наоборот — немного "просели".

Стоимость доллара, евро и других валют на черном рынке

24 мая НБУ установил курс доллара на уровне 29,25 грн. Его цена остается стабильной с 24 февраля. В то же время, евро подорожал на 26 коп., сообщает сайт НБУ. Стоить сегодня он будет 31,17 грн.

Курс евро и доллара в банках Украины на 24 мая

За польский злотый за сутки придется выложить 6,74 грн, что на 10 копеек больше, чем в понедельник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что валютные расценки, как в банках, так и в обменниках начинают выравниваться. Эксперты убеждены, что совсем скоро цены на иностранную валюту в Украине должны стабилизироваться, несмотря на резкий скачок, наблюдаемый в последнее время.