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"Чорний" долар почав просідати, натомість євро тримає позиції: свіжий курс валют на 24 травня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Курси валют на вівторок Новина оновлена 24 травня 2022, 09:33
Курси валют на вівторок

Офіційний і "чорний" євро рвонули угору

Валютні курси, які на вівторок, 24 травня, встановив Національний банк України зберегли висхідний тренд. Курс долара США не змінився і зберіг значення на відмітці у 29,25 грн. А от європейська валюта продовжує поспіхом здійматися догори. В порівнянні з попереднім днем євро піднявся на 26 копійок, тож упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 31,18 грн.

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Розглядаючи розцінки на "чорному" ринку, зокрема на порталі "Мінфіну", можна побачити, що американський долар у вівторок продаватимуть за 37,70 грн, а купуватимуть за 37,00 грн. За євро сьогодні пропонують 38,80 грн. Продають — по 39,72 грн.

Варто додати, що "чорні" долар США та євро не збільшилися в ціні, порівняно з учорашніми розцінками, а навіть навпаки — трохи "просіли".

Вартість долара, євро та інших валют на чорному ринку
Вартість долара, євро та інших валют на чорному ринку

24 травня НБУ встановив курс долара на рівні 29,25 грн. Його ціна залишається стабільною з 24 лютого. Водночас євро подорожчав на 26 коп., повідомляє сайт НБУ. Коштує він сьогодні 31,17 грн.

Курс євро та долара у банках України на 24 травня
Курс євро та долара у банках України на 24 травня

За польський злотий упродовж доби доведеться викласти 6,74 грн, що на 10 копійок більше, аніж у понеділок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, валютні розцінки, як у банках, так і в обмінниках починають вирівнюватися. Експерти переконані, що зовсім скоро ціни на іноземну валюту в Україні повинні стабілізуватися, попри різкий стрибок, який спостерігається останнім часом.

Теги:
#НБУ #Чорний ринок #Курс валют #Курс євро #Курс долара