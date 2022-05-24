"Чорний" долар почав просідати, натомість євро тримає позиції: свіжий курс валют на 24 травня
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Офіційний і "чорний" євро рвонули угору
Валютні курси, які на вівторок, 24 травня, встановив Національний банк України зберегли висхідний тренд. Курс долара США не змінився і зберіг значення на відмітці у 29,25 грн. А от європейська валюта продовжує поспіхом здійматися догори. В порівнянні з попереднім днем євро піднявся на 26 копійок, тож упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 31,18 грн.
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Розглядаючи розцінки на "чорному" ринку, зокрема на порталі "Мінфіну", можна побачити, що американський долар у вівторок продаватимуть за 37,70 грн, а купуватимуть за 37,00 грн. За євро сьогодні пропонують 38,80 грн. Продають — по 39,72 грн.
Варто додати, що "чорні" долар США та євро не збільшилися в ціні, порівняно з учорашніми розцінками, а навіть навпаки — трохи "просіли".
24 травня НБУ встановив курс долара на рівні 29,25 грн. Його ціна залишається стабільною з 24 лютого. Водночас євро подорожчав на 26 коп., повідомляє сайт НБУ. Коштує він сьогодні 31,17 грн.
За польський злотий упродовж доби доведеться викласти 6,74 грн, що на 10 копійок більше, аніж у понеділок.
Раніше "Телеграф" повідомляв, валютні розцінки, як у банках, так і в обмінниках починають вирівнюватися. Експерти переконані, що зовсім скоро ціни на іноземну валюту в Україні повинні стабілізуватися, попри різкий стрибок, який спостерігається останнім часом.