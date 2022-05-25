Почему доллар не падает: эксперт дал ответ

В Украине растет спрос на валюту

Из-за проблем с украинским экспортом и зависимостью от импорта, гривна в Украине не сможет заметно укрепиться относительно иностранных валют, даже несмотря на поступление финансовой помощи от международных партнеров.

Об этом рассказал в комментарии ТСН доктор экономических наук Андрей Длигач.

"Курс доллара определяется на Национальным банком, он определяется рынком", — говорит он.

По его словам, с одной стороны на его курс должно повлиять поступление финансовой помощи от стран Запада. В частности он указал, что партнеры достигли консенсуса о выделении пяти миллиардов ежемесячно для покрытия текущего дефицита бюджета.

Длигач отметил, что это приведет к тому, что долларов будет в Украине много, а спрос на гривну повысится. Из этого также выходят многие эксперты и даже НБУ.

Впрочем, есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что наша страна остается импортозависимой, а в текущее время она импортирует больше, чем экспортирует.

С экспортом проблемы очевидны, из-за блокировки портов Украина не может вывезти металл и зерно. Более того, растут и потребности в поставках товаров из-за рубежа, а список критического импорта расширился.

"Поскольку растет потребность в долларе, то будет расти и курс в текущий момент", — сказал он.

Как сообщалось ранее, после резкого роста курса доллара, произошедшего в Украине на прошлой неделе, его стоимость стабилизировалась. Эксперты же рассказали "Телеграфу", что этот скачок скорее всего был связан с паникой на рынке.