Доллар на черном рынке понемногу дешевеет: свежий курс валют на 25 мая
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Курс пытаются стабилизировать — хотя бы частично
Спустя несколько дней гранично высоких цен доллар наконец-то пополз вниз. По сравнению с предыдущими показателями американская валюта подешевела в среднем на 60 копеек. Также снизилась стоимость и евро.
Более подробно о курсе валют на среду, 25 мая, расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные "Минфина".
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Так, в среду покупка доллара обойдется желающим купить валюту на черном рынке в 35,97 грн. Продают доллар чуть дороже – по 36,55 грн.
Также слегка снизилось в цене и евро. Покупка "потеряла" за сутки сразу 50 копеек и теперь стоит 38,30 грн. В продаже стоимость чуть больше, однако по сравнению с предыдущими показателями разница в 72 копейки все же есть. 25 мая продать евро можно по 39 гривен.
Частично изменился курс доллара и в различных украинских банках.
То же самое происходит и с евро. Более детально — в списке ниже.
Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли в нынешних условиях тратиться на покупку валюты и к чем это может привести.