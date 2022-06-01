Доллар на черном рынке дешевеет: курс валют в Украине
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Снизилась стоимость не только американской валюты
Доллар, евро и польский злотый упали в цене как и по официальному курсу Нацбанка, так и в финучреждениях и обменках. На черном рынке американская валюта продолжила падение, начатое накануне.
Согласно данным сайта "Минфин" за наличный доллар в обменных пунктах просят в среднем по Украине 35,4 грн при покупке и 35,8 при продаже. Почти на пол гривны просел в стоимости на черном рынке и евро.
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В банках цена на евро и доллар также снизилась в среднем на 20-50 копеек. Актуальный курс валют может отличаться в зависимости от региона, но средняя стоимость изменилась таким образом:
Курс доллара и евро в банках незначительно отличается, отметим, что для безналичных операций у многих учреждений — более выгодный курс.
Но даже такой курс — не соответствует реальному, считает аналитик финансовых рынков Иван Угляница. Он рассказал UBR, что рыночный курс доллара к гривне должен быть 1 USD к 55-60 UAH. Но такого курса нет даже на черном рынке. Связано это с проблемами в работе экономики — резким уменьшением экспорта, импорт остался только жизненно необходимый.
"Телеграф" публиковал мнение эксперта Андрея Длигача о важности превалирования экспорта над импортом и международной финансовой помощи для стабилизации гривны.
Напомним, что 1 июня не только изменился актуальный курс валют, но и произошли другие изменения в экономической сфере. Среди них — рост тарифов и изменение кредитной политики банков.