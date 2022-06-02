Несподіваний поворот з доларом на чорному ринку: скільки коштує валюта США та євро

Тенденція останніх днів зниження вартості в основному зберігається, але процес сповільнився

Курс долара в Україні на чорному ринку частково стабілізувався після кількох днів падіння. При цьому євро продовжує дешевшати.

За даними сайту "Мінфін", у середньому іноземна готівкова валюта в обмінках коштує 35,42/35,75 грн за долар та 37,7/38,15 за євро. Зазначимо, що курс відрізняється від регіону до регіону.

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Ціна готівкового долара та євро у великих містах:

Київ — 35,4/ 35,6 грн за USD, 37,7/ 38,1 за EUR

Львів — 35,41/ 35,65 грн за USD, 37,7/ 37,95 за EUR

Харків — 35,7/ 36,2 грн за USD, 37,7/ 38,7 за EUR

Одеса — 35,413/ 35,7 грн за USD, 37,7/ 38,15 за EUR

Дніпро — 35,2/ 36 грн за USD, 37,875/ 38,5 за EUR

Долар і євро трохи подешевшали на продажу в банках.

Курс валют на чорному ринку, у банках та від НБУ

Згідно з прогнозами експертів, вартість долара надалі знижуватиметься. Пов’язують це із поверненням банків у більш вільний ринок готівкового обороту. Аналітик Віталій Шапран прогнозує, що ринкова вартість американської валюти може опуститись до 33 грн за долар США.

Раніше "Телеграф" писав, що курс долара у червні різко не зростатиме. Фінансовий аналітик Борис Кушнірук спрогнозував курс на два тижні липня на рівні 36-37 грн.