Доллар нестабильный, а евро удерживает позиции: курс валют на "черном" рынке и в банках
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На черном рынке ситуация с валютой крайне нестабильна
В пятницу, 3 июня, Национальный банк страны постепенно начал сбавлять расценки на валюту. Курс американского доллара цену за сутки не изменит, ведь с начала полномасштабного вторжения главный банк страны удерживает его на отметке в 29,25 гривны. А вот европейская валюта в цене уменьшилась и в течение сегодняшних суток будет стоить 31,28 гривны, что на 4 копейки меньше, чем вчера.
Согласно данным Минфина, расценки в обменниках по сравнению с предыдущим банковским днем существенно не изменились. В пятницу американская валюта при покупке будет удерживаться на 35,40 гривны, а при покупке будет стоить 35,85 гривны.
Евро в цене на покупку сегодня не изменился — 37,70 гривен, а вот на продаже стал дороже 10 копеек, поэтому будет стоить 38,25 гривны.
Что касается официального курса, то в последний рабочий день недели Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к евро на 4 копейки меньше, чем в четверг. По отношению к американскому доллару курс национальной валюты остается неизменным.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие недели американская валюта начнет проседать в цене. Однако главным условием для того, чтобы доллар США упал до отметки в 33 гривны, — отсутствие негативных новостей от зарубежных партнеров и с фронта.