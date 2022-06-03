Долар нестабільний, а євро утримує позиції: курс валют на "чорному" ринку та у банках
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На чорному ринку ситуація з валютою вкрай нестабільна
У п'ятницю, 3 червня, Національний банк країни поступово почав зменшувати розцінки на валюту. Курс американського долара ціну упродовж доби не змінить, адже з початку повномасштабного вторгнення головний банк країни утримує його на позначці у 29,25 гривні. А от європейська валюта в ціні зменшилася і впродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 31,28 гривні, що на 4 копійки менше, аніж учора.
Згідно з даними "Мінфіну", розцінки в обмінниках у порівнянні з попереднім банківським днем суттєво не змінилися. У п'ятницю американська валюта під час купівлі утримуватиметься на 35,40 гривнях, а під час покупки коштуватиме 35,85 гривні.
Євро в ціні на купівлю сьогодні не змінився — 37,70 гривень, а от на продажу став дорожчим на 10 копійок, тож коштуватиме 38,25 гривні.
Що стосується офіційного курсу, то в останній робочий день тижня Національний банк України встановив курс гривні щодо євро на 4 копійки менше, аніж у четвер. По відношенню до американського долара курс національної валюти залишається незмінним.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами експертів, найближчими тижнями американська валюта почне просідати в ціні. Проте, головною умовою для того, аби долар США впав до позначки у 33 гривні, є відсутність негативних новин від закордонних партнерів і з фронту.