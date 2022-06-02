Курс продажу долара найближчими тижнями знижуватиметься: експерт назвав умову

Аналітик вважає, що долар падатиме в ціні

Тенденція останніх днів по зниженню вартості долара в основному зберігається, але процес сповільнився. Курс долара в Україні на чорному ринку частково стабілізувався після кількох днів падіння.

Падіння долара продовжиться до позначки 33 грн. Про це у коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Шапран зазначив, що карткові курси банків та готівковий зближуються. І тепер вже небанківські обмінні компанії, відчувши зміну тренду, грають на зниження курсу долара та євро до гривні. Експерт зазначив, що тенденція щодо зниження вартості долара триватиме до позначки 33 грн, якщо не буде негативних новин від закордонних партнерів і з фронту.

"На мою особисту експертну думку, якщо не буде негативних новин від наших зарубіжних донорів або з фронтів, то готівковий курс продажу долара найближчими тижнями буде прямувати до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус який вже склався у банків по карткових курсах", — заявив Шапран.

На цей час, згідно з даними сайту "Мінфін", в середньому долар в обмінниках коштує 35,00/35,90 грн.

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Раніше банкіри заявили, що гривня в червні не падатиме. А ось аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що гривні неминуче загрожує девальвація.