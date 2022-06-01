Журналіст Сергій Лямець розповів про ситуацію у банківському секторі на 3-й місяць війни

Цілком можливо, що через рік деякі українські банки перестануть існувати. Проблеми принесла війна. Про це свідчить нове опитування НБУ.

На прохання регулятора банкіри оцінили ризики, з якими доводиться мати справу. На 3 місце за значущістю вони поставили ризик, який раніше тулився на далекому 13 місці. Це ризик "Вартість активів та якість застави".

Він означає, що якість кредитного портфеля банків може різко погіршитися.

Війна викликала одразу кілька явищ:

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