Канікули закінчилися – з сьогоднішнього дня банки вимагають платити за кредитами

Кредитні канікули, котрі продовжувалися три місяці — закінчилися

З початком війни з 1 березня по 1 червня Приватбанк заявив про кредитні канікули для клієнтів, які користуються кредитними картками "Універсальна", "Універсальна Голд" та преміальними. Крім цих карт канікули поширюються також на карти, які мали прострочення зобов’язань на строк до 90 днів.

Таким чином українці, які брали кредити у "Приватбанку" або "Ощадбанку", повинні будуть з 1 червня проводити обов’язкові платежі за кредитами.

У "Монобанку" вирішили підсолодити пігулку — обіцяють повернути з 1 червня відсотки для охочих збільшити кредитний ліміт. Однак його зростання відразу спричинить підвищення ставки з 1,6% до 3,1%. Раніше у банку вже говорили про те, що знижена відсоткова ставка не дозволяє повноцінно розвивати або навіть утримувати рівень кредитування.

Про те, які ще зміни очікують українців з 1 червня, можна прочитати у матеріалі "Телеграфа" — "Від кредитів до пенсій та тарифів – що зміниться для українців з 1 червня".