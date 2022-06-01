Каникулы закончились - с сегодняшнего дня банки требуют платить по кредитам

Кредитные каникулы продолжавшиеся 3 месяца — закончились

С началом войны с 1 марта по 1 июня Приватбанк заявил о кредитных каникулах для клиентов, пользующихся кредитными картами "Универсальная", "Универсальная Голд" и премиальными. Кроме этих карт каникулы распространяются также на карты, которые имели просрочку обязательств сроком до 90 дней.

Таким образом украинцы, бравшие кредиты в "Приватбанке" или "Ощадбанке" должны будут с 1 июня производить обязательные платежи по кредитам.

В "Монобанке" решили подсластить пилюлю — обещают вернуть с 1 июня проценты для желающих увеличить кредитный лимит. Однако его рост сразу повлечет за собой повышение ставки с 1,6% до 3,1%. Ранее в банке уже говорили о том, что пониженная процентная ставка не позволяет полноценно развивать или даже удерживать уровень кредитования.

О том какие еще изменения ожидают украинцев с 1 июня, можно прочитать в материале "Телеграфа" — "От кредитов до пенсий и тарифов – что изменится для украинцев с 1 июня".