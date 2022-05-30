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"Чорний" долар швидко втрачає позиції: свіжий курс валют в обмінниках і банках

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Як змінилися курси валют у понеділок Новина оновлена 30 травня 2022, 09:35
Як змінилися курси валют у понеділок

Євро завмер, а польський злотий повільно поповз угору

У перший робочий день останнього тижня весни Національний банк України не змінив курс долара США і залишив його на помітці у 29,25 гривні. Своєю чергою європейська валюта також суттєво не змінила свою вартість і здорожчала лише на одну копійку. Тож 30 травня євро коштуватиме 31,32 гривні, у порівнянні з попереднім банківським днем.

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На чорному ринку, згідно з даними "Мінфіну", долар США продовжує просідати. В обмінниках долар у понеділок продаватимуть за 36,40 гривні, а купуватимуть за 36,10 гривні.

За євро упродовж сьогоднішньої доби пропонують 38,50 гривні. Продають європейську валюту по 38,80 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 30 травня
Курс долара та євро на чорному ринку 30 травня

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 30 травня курс гривні щодо євро впав всього на пів копійки. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому ж рівні.

Курс валют 30 травня у банках України
Курс валют 30 травня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінансовий аналітик Борис Кушнірук зробив прогноз, як зміняться розцінки на валюту у середині червня. На думку експерта, українцям не варто непокоїтися, адже, скоріше за все, різкої зміни у ціні американської валюти не буде.

Теги:
#НБУ #Чорний ринок #Курс валют #Курс долара #Курс євро