"Чорний" долар швидко втрачає позиції: свіжий курс валют в обмінниках і банках

Євро завмер, а польський злотий повільно поповз угору

У перший робочий день останнього тижня весни Національний банк України не змінив курс долара США і залишив його на помітці у 29,25 гривні. Своєю чергою європейська валюта також суттєво не змінила свою вартість і здорожчала лише на одну копійку. Тож 30 травня євро коштуватиме 31,32 гривні, у порівнянні з попереднім банківським днем.

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На чорному ринку, згідно з даними "Мінфіну", долар США продовжує просідати. В обмінниках долар у понеділок продаватимуть за 36,40 гривні, а купуватимуть за 36,10 гривні.

За євро упродовж сьогоднішньої доби пропонують 38,50 гривні. Продають європейську валюту по 38,80 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 30 травня

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 30 травня курс гривні щодо євро впав всього на пів копійки. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому ж рівні.

Курс валют 30 травня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінансовий аналітик Борис Кушнірук зробив прогноз, як зміняться розцінки на валюту у середині червня. На думку експерта, українцям не варто непокоїтися, адже, скоріше за все, різкої зміни у ціні американської валюти не буде.