"Чорний" долар повернувся до зростання: скільки коштує валюта 27 травня

Євро розвернувся до зростання, а польський злотий також додав у ціні

Після стрімкого просідання на початку тижня, європейська валюта так само стрімко пішла угору. У п'ятницю, 27 травня, Національний банк України встановив її курс на рівні 31,32 гривні за один євро, що у порівняння з попереднім банківським днем більше на 16 копійок. Офіційні розцінки на долар США не змінювалися з 24 лютого, тож утримують позиції на рівні 29,25 гривні.

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На "чорному" ринку американський долар став трохи дорожчим. Упродовж сьогоднішньої доби його продаватимуть за 36,55 гривні, натомість купуватимуть за 36,27 гривні.

Європейська валюта сьогодні також поповзла догори і у п'ятницю коштуватиме по 38,45 гривні за євро на купівлю. Продаватимуть її по 38,85 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 27 травня

Водночас національний банк України продовжує утримувати долар. Курс американської валюти у п’ятницю становитиме 29 гривень та 25 копійок. А от європейська валюта упевнено зростає. Сьогодні за неї доведеться викласти 31,32 гривні.

Курс валют 27 травня у банках країни

Інші європейські валюти у п'ятницю в ціні частково просіли. До прикладу, польський злотий 27 травня торгуватиметься на рівні 6,79 гривні. А за румунський лей проситимуть 6,33 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські експерти прогнозують стабілізацію курсу валют вже за два тижні. За наявними прогнозами нормалізація курсу призведе до того, що розцінки на валюту на білому та сірому ринках стануть приблизно однаковими.