"Черный" доллар быстро теряет позиции: свежий курс валют в обменниках и банках

Евро замер, а польский злотый медленно пополз вверх

В первый рабочий день последней недели весны Национальный банк Украины не изменил курс доллара США и оставил его на отметке 29,25 гривны. В свою очередь, европейская валюта также существенно не поменяла свою стоимость и подорожала лишь на одну копейку. Так что 30 мая евро будет стоить 31,32 гривны, по сравнению с предыдущим банковским днем.

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На черном рынке, согласно данным "Минфина", доллар США продолжает проседать. В обменниках доллар в понедельник будут продавать за 36,40 гривны, а покупать за 36,10 гривны.

За евро в течение сегодняшних суток предлагают 38,50 гривны. Продают европейскую валюту по 38,80 грн.

Курс доллара и евро на черном рынке 30 мая

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 мая курс гривны по отношению к евро упал всего на полкопейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.

Курс валют 30 мая в банках Украины

Ранее Телеграф сообщал, что финансовый аналитик Борис Кушнирук сделал прогноз, как изменятся расценки на валюту в середине июня. По мнению эксперта, украинцам не стоит беспокоиться, ведь скорее всего резкого изменения в цене американской валюты не будет.