"Черный" доллар вернулся к росту: сколько стоит валюта 27 мая

Евро развернулся к росту, а польский злотый также прибавил в цене

После стремительного проседания в начале недели европейская валюта так же стремительно пошла вверх. В пятницу, 27 мая, Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 31,32 гривны за один евро, что по сравнению с предыдущим банковским днем больше на 16 копеек. Официальные расценки на доллар США не менялись с 24 февраля, и удерживают позиции на уровне 29,25 гривны.

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На "черном" рынке американский доллар стал немного дороже. В течение сегодняшних суток его будут продавать за 36,55 гривны, вместо этого будут покупать за 36,27 гривны.

Европейская валюта сегодня также поползла вверх и в пятницу обойдется по 38,45 гривны за евро на покупку. Будут продавать ее по 38,85 гривны.

Курс доллара и евро на черном рынке 27 мая

В то же время, Национальный банк Украины продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в пятницу составит 29 гривен и 25 копеек. А вот европейская валюта уверенно растет. Сегодня за нее придется выложить 31,32 гривны.

Курс валют 27 мая в банках страны

Остальные европейские валюты в пятницу в цене частично просели. К примеру, польский злотый 27 мая будет торговаться на уровне 6,79 гривны. А за румынский лей будут просить 6,33 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские эксперты прогнозируют стабилизацию курса валют уже через две недели. По имеющимся прогнозам нормализация курса приведет к тому, что расценки на валюту на белом и сером рынках станут примерно одинаковыми.