Курс продажи доллара в ближайшие недели будет снижаться: эксперт назвал условие

Аналитик считает, что доллар будет падать в цене

Тенденция последних дней по снижению стоимости доллара в основном сохраняется, но процесс замедлился. Курс доллара в Украине на черном рынке частично стабилизировался после нескольких дней падения.

Падение доллара продолжится к отметке 33 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

Шапран отметил, что карточные курсы банков и наличные сближаются. И теперь уже небанковские обменные компании, почувствовав смену тренда, играют на снижение курса доллара и евро к гривне. Эксперт отметил, что тенденция по снижению стоимости доллара продлится до отметки в 33 грн, если не будет негативных новостей от зарубежных партнеров и с фронта.

"По моему личному экспертному мнению, если не будет негативных новостей от наших зарубежных доноров или с фронтов, то наличный курс продажи доллара в ближайшие недели будет направляться к отметке 33,0 грн за доллар, это примерно тот рыночный консенсус, который уже сложился у банков по карточным курсам", — заявил Шапран.

На данный момент согласно данным сайта "Минфин" в среднем доллар в обменниках стоит 35,00/35,90 грн.

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Ранее банкиры заявили, что гривна в июне падать не будет. А вот аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что гривне неизбежно грозит девальвация.