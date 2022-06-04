Доллар по 30? Как продажа валютных заначек повлияет на курс в ближайшее время

Несколько месяцев и курс может обвалиться до 30 гривен за 1 доллар

С начала войны украинцы продали долларов примерно на 850 миллионов больше, чем купили, что говорит об одном – наши сограждане тратят свои сбережения, чтобы как-то прожить. Об этом на своей странице в соцсети пишет финансовый аналитик Михаил Демкив.

"Банки почти перестали продавать валюту после 24 февраля - изначально продать можно было только в чрезвычайных ситуациях, начиная с середины апреля - в пределах ранее купленной суммы наличных. Всего за три месяца банки продали 335 млн дол, большая часть из которых после ослабления ограничений. Безналичная продажа валюты населению же работала постоянно. Около 10 миллионов долларов украинцы продают каждый день онлайн — плюс-минус равномерная сумма на протяжении всех месяцев. Видимо, это в основном ранее купленная валюта, сбережения, которые сейчас нацелены на потребление", — сообщает аналитик.

Согласно данным НБУ, в мае украинцы продали 4161 млн дол в наличной и безналичной формах, купив всего 199 млн.

Курс доллара может упасть до 30 гривен

Экономический эксперт Александр Охрименко объяснил, как продажа украинцами своих сбережений повлияет на курс доллара.

"Хотя продажа населением доллара превышает его покупку, курс доллара рос, поскольку спрос на него со стороны импортеров постоянно растет. Прежде всего из-за роста цен на топливо и необходимость его покупки заграницей. При этом благодаря росту учетной ставки НБУ гривна явно будет укрепляться. Я, например, не исключаю, что украинцы будут еще больше продавать доллара, пока он в цене. Если ставка в 25% продержится несколько месяцев мы можем даже увидеть курс доллара в 29-30 гривен", — считает эксперт.

Правда если НБУ снизит учетную ставку, курс доллара может снова пойти вверх, подвигнуть Нацбанк на такое решение по мнению Охрименко может окончание войны или радикальный успех Украины на фронтах.

В банках же 4 июня курс наличного доллара снова немного вырос – на 15 копеек.