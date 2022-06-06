Доллар на черном рынке не остановил колебания: свежий курс 6 июня

Евро начал неделю с роста по отношению к украинской гривне

В первый день рабочей недели, 6 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс европейской валюты на уровне 31 гривны 39 копеек за евро, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. В то же время американский доллар с 24 февраля свою цену не изменил, его цена — 29 гривен 25 копеек.

На черном рынке, согласно данным Минфина, американскую валюту сегодня будут продавать 35 гривен 35 копеек, что на пять копеек больше, чем вчера. Вместе с этим ее покупка обойдется в 35 гривен 55 копеек и это значит, что цена наоборот уменьшилась по сравнению с прошлыми расценками.

За евро в понедельник предлагают 37 гривен 80 копеек. А будут продавать европейскую валюту в первый рабочий день за 38 гривен 10 копеек.

Курс доллара и евро на черном рынке 6 июня

Официальная валюта тоже в цене меняется. Как и евро, который подорожал сегодня на 11 копеек, к росту вернулся и польский злотый — его цена составляет 6 гривен 83 копейки.

Курс валют 6 июня в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом продажи валютных "заначек" могут повлиять на курс доллара. В частности, финансовый аналитик Михаил Демкив убежден, что расценки на американскую валюту могут снова вернуться до 30 гривен.