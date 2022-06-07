Рус

Євро та долар на чорному ринку дешевшають: актуальний курс валют на 7 червня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Тенденція до зниження вартості зберігається
Тенденція до зниження вартості зберігається

Банківський курс майже зрівнявся із ціною обмінних пунктів

Долар і євро дешевшають — на ранок вівторка в банках і на чорному ринку дві основні іноземні валюти впали в ціні, тоді як за курсом Нацбанку євро незначно зріс.

За даними сайту "Мінфін", долар на чорному ринку втратив 40 копійок при купівлі та 20 при продажу, а євро — 50 і 35 відповідно. Зниження вартості в банках не так радикальне, але все ж таки відчутне.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На 7 червня в обмінках по Україні за долар у середньому просять 34,95/35,3 грн, а за євро — 37,3/37,75 грн.

Курс валют на чорному ринку, у банках та від НБУ
Курс валют на чорному ринку, у банках та від НБУ

До кінця тижня курс стабілізується на позначці до 35 грн, вважає аналітик Максим Оріщак. При цьому українці прагнуть не конвертувати свої кошти у валюту за будь-яку ціну, а зберегти їх та примножити, використовуючи короткочасні вклади — відтік грошей із депозитів вдалося стримати. Повідомляється, що на початку весни частка коротких депозитів зросла більш ніж до 38%.

Зазначимо, що експерти прогнозували зниження курсу долара – нижній кордон назвали у 33 грн. Такого курсу очікують уже найближчими тижнями.

Як раніше писав "Телеграф", за поточного стану валютного ринку зріс попит на житло в новобудовах.

Теги:
#Євро #Долар #Курс валют #Курс долара