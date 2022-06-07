Євро та долар на чорному ринку дешевшають: актуальний курс валют на 7 червня

Банківський курс майже зрівнявся із ціною обмінних пунктів

Долар і євро дешевшають — на ранок вівторка в банках і на чорному ринку дві основні іноземні валюти впали в ціні, тоді як за курсом Нацбанку євро незначно зріс.

За даними сайту "Мінфін", долар на чорному ринку втратив 40 копійок при купівлі та 20 при продажу, а євро — 50 і 35 відповідно. Зниження вартості в банках не так радикальне, але все ж таки відчутне.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На 7 червня в обмінках по Україні за долар у середньому просять 34,95/35,3 грн, а за євро — 37,3/37,75 грн.

Курс валют на чорному ринку, у банках та від НБУ

До кінця тижня курс стабілізується на позначці до 35 грн, вважає аналітик Максим Оріщак. При цьому українці прагнуть не конвертувати свої кошти у валюту за будь-яку ціну, а зберегти їх та примножити, використовуючи короткочасні вклади — відтік грошей із депозитів вдалося стримати. Повідомляється, що на початку весни частка коротких депозитів зросла більш ніж до 38%.

Читайте також: Категорія Гроші Долар по 30? Як продаж валютних заначок вплине на курс найближчим часом Декілька місяців і курс може обвалитися до 30 гривень за 1 долар

Зазначимо, що експерти прогнозували зниження курсу долара – нижній кордон назвали у 33 грн. Такого курсу очікують уже найближчими тижнями.

Як раніше писав "Телеграф", за поточного стану валютного ринку зріс попит на житло в новобудовах.