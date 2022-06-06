Купівля квартири під час війни: скільки доведеться викласти за "однушку" у Києві

Хоч експерти і прогнозували зменшення цін на нерухомість, поки що розцінки на квартири у столиці не зменшуються

З перших днів російського вторгнення ситуація на ринку нерухомості дуже сильно змінилася. В першу чергу зміни спровокували систематичні бойові дії в деяких куточках країни, а також переміщення її жителів. Попри те, що експерти пророкували зменшення цін на нерухомість, вартість квартир в новобудовах все ж зросла.

Як пише видання "Сьогодні", посилаючись на спеціальний сервіс із продажу нерухомості "ЛУН", середня вартість однокімнатної квартири в українській столиці — місті Києві коливається від 1,1 до 9,7 мільйона гривень.

Голосіївський та Печерський райони

Різні житлові комплекси "Голосіївки" встановлюють середні ціни на однокімнатну квартиру у рамках 1,1-1,7 мільйона гривень. До прикладу, нерухомість неподалік станції метро "Теремки" можна придбати за 33 000 – 42 000 гривень за квадратний метр.

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Варіанти дорожче "ховаються" поряд із метро "Васильківська". Там за однокімнатну квартиру в новому будинку доведеться викласти не менше 1,74 мільйона гривень, це приблизно 48 000 гривень за один квадратний метр житла.

Що стосується Печерського району, то переважна більшість ЖК призупинили будівництво та продаж нерухомості. Те, що все ж стоїть на продажі, коштує приблизно від 3,36 до 9,75 мільйона гривень за "однушку".

У багатоповерхівках які розташовані поряд із метро "Видубичі" за один квадратний метр потрібно буде сплатити 104 350 гривні. Трохи дешевші квартири неподалік метро "Либідська". Там вартість одного квадратного метра коливається від 78 550 до 87 850 гривень.

Оболонський та Шевченківський райони

У перші числа червня на порталі з продажу квартир є лише декілька дійсних оголошень. Наприклад "однушки" поблизу станції "Героїв Дніпра" коштують від 1,29 до 1,84 мільйона гривень.

За один квадратний метр у ЖК, які наразі торгують нерухомістю, доведеться викласти від 28 000 до 49 000 гривень.

Водночас у Шевченківському районі розцінки також досить різні. У середньому однокімнатна квартира там коштуватиме від 1,7 до 2,93 мільйона гривень. Поруч із метро "Лук'янівська" квадратний метр в багатоповерхівці вартує від 60 000 до 80 000 гривень.

Поблизу метро "Контрактова площа" ціни коливаються я від 75 150 грн до 79 050 гривень, а от у багатоповерхівках Святошинського та Солом'янського районів розцінки приблизно однакові. Однокімнатна квартира у новобудові тут коштуватиме від 1,3 до 1,7 мільйона гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри здешевшання нерухомості у передмісті Києва, експерти радять не розраховувати на те, що квартири у столиці стануть дешевшими, навіть попри війну в країні.