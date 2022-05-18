Ринок нерухомості в Україні завмер: експерт назвав головну умову відновлення

Тим часом квадратні метри дорожчають майже у кожному регіоні

Ринок нерухомості в Україні тільки почав відживати, однак покупці зовсім не поспішають купувати житло і займають вичікувальну позицію. Платоспроможне населення притримує кошти, аби зрозуміти подальші перспективи відновлення економіки в Україні.

Як передає НВ, таку думку озвучив власник компанії Saga Development Андрій Вавриш на конференції Global Outlook: Economic Frontline.

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За словами експерта, більшість з тих громадян, які могли інвестувати гроші у житло, або виїхали з країни, або притримують кошти, поки ситуація з економікою в Україні не проясниться.

"Я не знаю жодного регіону, де житло стало б дешевшим. На Західній Україні навіть спостерігається зростання цін на 7-12% у тих об'єктах, які стали продаватися", — говорить він.

На думку Вавриша, відновлення ринку нерухомості в Україні не настане до того моменту, поки не буде ясності.

"Ринок нерухомості залежить від того, як потенційні покупці оцінюють своє майбутнє. І доки ясність не настане, відновлення ринку не відбудеться", — наголосив експерт.

При цьому він підкреслив, що попит на нерухомість на цьому етапі зростає, адже відбувається міграція всередині країни. Після війни, на думку експерта, попит на житло буде ще більшим і тоді зростання цін на квадратні метри уникнути не вдасться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де ціни на житло впадуть найбільше, а де очікувати подорожчання.