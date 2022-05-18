Рынок недвижимости в Украине замер: эксперт назвал главное условие восстановления

Между тем, квадратные метры дорожают почти в каждом регионе

Рынок недвижимости в Украине только начал отживать, однако покупатели совсем не спешат покупать жилье и занимают выжидательную позицию. Платежеспособное население придерживает средства, чтобы понять дальнейшие перспективы восстановления экономики в Украине.

Как передает НВ, такое мнение озвучил владелец компании Saga Development Андрей Вавриш на конференции Global Outlook: Economic Frontline.

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По словам эксперта, большинство тех граждан, которые могли инвестировать деньги в жилье, или уехали из страны, или придерживают средства, пока ситуация с экономикой в Украине не прояснится.

"Я не знаю ни одного региона, где жилье стало дешевле. На Западной Украине даже наблюдается рост цен на 7-12% в тех объектах, которые стали продаваться", — говорит он.

По мнению Вавриша, обновление рынка недвижимости в Украине не наступит до того момента, пока не будет ясности.

"Рынок недвижимости зависит от того, как потенциальные покупатели оценивают свое будущее. И пока ясность не наступит, возобновление рынка не произойдет", — подчеркнул эксперт.

При этом он подчеркнул, что спрос на недвижимость на этом этапе растет, поскольку происходит миграция внутри страны. После войны, по мнению эксперта, спрос на жилье будет еще больше, и тогда роста цен на квадратные метры избежать не удастся.

Ранее "Телеграф" сообщал, где цены на жилье упадут больше всего, а где ожидать подорожания.