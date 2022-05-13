Купівля квартири під час війни: що треба знати, аби не втратити гроші

Користуватися сумнівними "схемами" щодо оформлення документів українцям категорично не радять

Ринок нерухомості тільки починає відживати після призупинення діяльності, однак деякі громадяни вже поспішають придбати житло. Юристи радять такій категорії українців звертати особливу увагу на документи й правильно підходити до укладання угод, а не йти шляхом спрощених "схем".

Як не втратити гроші під час купівлі нерухомості розповів адвокат та партнер юридичної компанії ESQUIRES Олександр Шкелебей в інтерв'ю Mind.

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За його словами, близько 3% внутрішньо переміщених осіб розглядали варіанти придбати житло на "вторинці" у більш спокійних регіонах. При цьому українці так поспішали, що укладали документи купівлі-продажу неправильно і з ризиком втрати тієї самої нерухомості.

Найбільшими помилками юрист називає:

придбання нерухомості за довіреністю;

укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна без проведення його державної реєстрації;

укладання попередніх договорів;

оформлення заповіту;

укладання довгострокової оренди з правом викупу.

Ці варіанти експерт називає дуже ризикованими й такими, які можуть привести як до втрати коштів, так і до втрати нерухомості. Тому Олександр Шкелебей категорично не рекомендує українцям йти на сумнівні угоди.

"Неможливо уявити законну процедуру купівлі-продажу без внесення відповідних змін до реєстру. Більше – навіть перевірка власника нерухомості неможлива без працюючого реєстру", — зауважив Шкелебей.

Водночас він додав, що 3 травня 2022 року Мінʼюст затвердив перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану мають право на нотаріальні дії щодо цінного майна. Тому звертатися варто лише до цих фахівців.

"Для придбання чи продажу нерухомості під час воєнного стану та впродовж місяця з дня його припинення правильно звернутися до нотаріуса, що включений до затвердженого Мін’юстом переліку за визначеною територіальністю. Особливу увагу слід звертати на випадки, коли продавець набув право власності на підставі правочинів, укладених в період воєнного стану або навіть за декілька днів до війни, порівнюючи дату підстави виникнення права власності та дату його державної реєстрації", — резюмував юрист.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на ринку нерухомості та якими будуть ціни при дозволі на купівлю-продаж житла.