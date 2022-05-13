Покупка квартиры во время войны: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

Пользоваться сомнительными "схемами" по оформлению документов украинцам категорически не советуют

Рынок недвижимости только начинает отживать после приостановки деятельности, однако некоторые граждане уже спешат приобрести жилье. Юристы советуют такой категории украинцев обращать особое внимание на документы и правильно подходить к заключению соглашений, а не идти по пути упрощенных "схем".

Как не потерять деньги при покупке недвижимости, рассказал адвокат и партнер юридической компании ESQUIRES Александр Шкелебей в интервью Mind.

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По его словам, около 3% внутриперемещенных лиц рассматривали варианты приобрести жилье на "вторичке" в более спокойных регионах. При этом украинцы так спешили, что заключали документы купли-продажи неправильно и с риском потери той же недвижимости.

Наибольшими ошибками юрист называет:

приобретение недвижимости по доверенности;

заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества без проведения его государственной регистрации;

заключение предварительных договоров;

оформление завещания;

заключение долгосрочной аренды с правом выкупа.

Эти варианты эксперт называет очень рискованными и такими, которые могут привести как к потере средств, так и к потере недвижимости. Поэтому Александр Шкелебей не рекомендует украинцам идти на сомнительные сделки.

"Невозможно представить законную процедуру купли-продажи без внесения соответствующих изменений в реестр. Больше – даже проверка владельца недвижимости невозможна без работающего реестра", — заметил Шкелебей.

В то же время он добавил, что 3 мая 2022 Минюст утвердил перечень нотариусов, которые в условиях военного положения имеют право на нотариальные действия относительно ценного имущества. Поэтому обращаться следует только к этим специалистам.

"Для приобретения или продажи недвижимости во время военного положения и в течение месяца со дня его прекращения правильно обратиться к нотариусу, включенному в утвержденный Минюстом перечень по определенной территориальности. Особое внимание следует обращать на случаи, когда продавец приобрел право собственности на основании сделок, заключенных в период военного положения или даже за несколько дней до войны, сравнивая дату основания возникновения права собственности и дату его государственной регистрации", — резюмировал юрист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на рынке недвижимости и какими будут цены при разрешении на куплю-продажу жилья.