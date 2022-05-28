Квартири в Україні стануть дешевшими, але не скрізь: експерт розповів, чого чекати від ринку нерухомості

Наразі українців цікавить житло у західних областях України, а тому там падіння цін у найближчому майбутньому чекати не варто.

В Україні незабаром може відбутися суттєве падіння цін на нерухомість, проте багато в чому це залежатиме від того, як справи з безпекою в тій чи іншій області.

Про це у коментарі "Україна 24" розповів фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

Він зазначив, що зниження цін на нерухомість по Україні точно не буде рівномірним, оскільки попит людей на житло в одній області може бути значно вищим, ніж в іншій.

"Наприклад, зараз найцікавішим для покупців є житло у західних областях України. Відповідно, і ціни там зросли як мінімум на 20 – 30% (на оренду – у деяких випадках взагалі у рази) у порівнянні з вартістю до повномасштабного вторгнення агресора", — каже Слуцький.

Інша ситуація спостерігається у більш "небезпечних" містах, на кшталт Одеси чи Дніпра, де попит на нерухомість не зростає, а тому підвищення її вартості там у найближчому майбутньому не відбудеться. Місцями ж, каже Слуцький, взагалі очікується падіння цін на 10-20%.

За його словами, минулого року спостерігався тренд на зростання цін на нерухомість, проте через війну його було переламано.

Як повідомлялося раніше, навіть попри падіння цін на житло, експерти вважають, що в Києві ціни на нерухомість точно не впадуть. Тобто квартир по 20-30 тисяч доларів чекати точно не варто.