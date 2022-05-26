Дива очікувати не варто: експерт дав прогноз щодо цін на квартири у Києві

Найбільший ажіотаж на ринку нерухомості експерти прогнозують на осінь

Ринок нерухомості в Україні, Києві зокрема, ще не запустився повною мірою, однак експерти вже дають свої прогнози щодо вартості квадратних метрів після війни. Щодо столиці, то дива очікувати не варто — квартири у Києві точно не будуть за ціною передмістя.

Таку думку висловив маркетинг-директор "ЛУН" (найповніший каталог новобудов в Україні) Денис Суділковський у коментарі dev.ua.

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За словами експерта, пропозицій продажу житла у столиці України за цінами 20-30 тисяч доларів очікувати не варто. Навіть попри те, що зараз спостерігається суттєве падіння цін на оренду.

При цьому маркетинг-директор "ЛУН" зазначає, що більшість з тих, хто виїхав з Києва через війну, точно повернеться. Своєрідний "бум" експерт прогнозує на осінь цього року — з поверненням людей зросте попит і на купівлю житла у столиці, і на оренду.

"Київ — це найбільш місто. І тут більш за все грошей. Відповідно ті, хто втратив роботу — вони її шукатимуть у Києві. Тому певний бум буде. Ми це вже бачили в 2014 році. Більше мільйона переселенців зі східних частин України переїхали в центральні та західні регіони, на околиці Києва. Останнє, до речі, дуже прикро: люди втікали від військової агресії і жили в Ірпені і Бучі. А потім довелося вдруге тікати", — зазначив Сідалковський.

У цьому ключі, каже експерт, не варто сподіватись на те, що ціни на нерухомість у Києві суттєво впадуть.

"Ніякого дива у вигляді квартир на продаж в Києві за 20-30 тисяч доларів не буде", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що забудовники поки що не поспішають знижувати ціни на нерухомість, однак незабаром їм доведеться це зробити. При цьому зниження цін може бути стрімким і суттєвим.