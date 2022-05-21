Що буде з ринком нерухомості в Україні: експерти розповіли, коли чекати на падіння цін

Ринок нерухомості чекає різке падіння, але після цього він може так само різко злетіти

Попри те, що забудовники поки що не поспішають знижувати ціни на нерухомість, незабаром їм доведеться це зробити. При цьому зниження цін може бути стрімким і суттєвим.

Таку думку висловили член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі стандартів оцінки (IVSC) Людмила Симонова та кандидат економічних наук Сергій Следзь у своїй статті для ZN.ua.

У матеріалі зазначається, що на даний час орендувати житло в центрі Києва та прилеглих районах можна в середньому за 10-12 тисяч гривень, а у Харкові за 7-8 тисяч, хоча до війни ці показники були на рівні 20–26 тис. та 15–16 тис. грн відповідно.

При цьому вказується, що згідно з теорією ринку нерухомості, за значної зміни цін на оренду, відповідні зміни відбудуться і з цінами на купівлю-продаж житла.

"За нашими оцінками, падіння цін буде приголомшливим найближчим повоєнним часом і протримається кілька років", — йдеться у матеріалі.

На те називається одразу дві причини.

Перша полягає у значному падінні ВВП, яке призведе до того, що на ринку нерухомості стане менше грошей. А друга криється в біженцях, частина з яких уже не повернеться до України, а отже, і не буде створювати попиту на житло.

Втім, експерти зазначають, що цей прогноз не враховує сценарію з отриманням компенсації від росії та виходом на ринок отриманих від неї коштів.

"Щойно ця грошова маса з’явиться в обсягах, які тиснуть на ринок нерухомості, попит відновиться дуже швидко", — йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україні не спостерігалося різкого падіння цін на нерухомість, а тому відновлення ринку, на думку експертів, залежатиме від того, як покупці оцінюють своє майбутнє.