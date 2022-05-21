Что будет с рынком недвижимости в Украине: эксперты рассказали, когда ждать падения цен

Рынок недвижимости ждет резкое падение, но после этого он может так же резко взлететь

Несмотря на то, что застройщики пока не спешат снижать цены на недвижимость, но вскоре им придется это сделать. При том, снижение цен может быть стремительным и существенным.

Такое мнение высказали член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова и кандидат экономических наук Сергей Следзь в своей статье для ZN.ua.

В материале отмечается, что в настоящее время арендовать жилье в центре Киева и близлежащих районах можно в среднем за 10-12 тысяч гривен, а в Харькове за 7-8 тысяч, хотя до войны эти показатели были на уровне в 20–26 тыс. и 15–16 тыс. грн соответственно.

При этом указывается, что согласно теории рынка недвижимости, при значительном изменении цен на аренду, соответствующие изменения произойдут и с ценами на покупку-продажу жилья.

"По нашим оценкам, падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет", — говорится в материале.

На то называется сразу две причины.

Первая заключается в значительном падении ВВП, которое приведет к тому, что на рынке недвижимости станет меньше денег. А вторая кроется в беженцах, часть из которых уже не вернется в Украину, а значит и не будет создавать спрос на жилье.

Впрочем, эксперты отмечают, что этот прогноз не учитывает сценария с получением компенсации от россии и выходом на рынок полученных от нее средств.

"Как только эта денежная масса появится в объемах, которые будут давить на рынок недвижимости, спрос восстановится очень быстро", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украине не наблюдалось резкого падения цен на недвижимость, а потому восстановление рынка, по мнению экспертов, будет зависеть от того, как покупатели оценивают свое будущее.