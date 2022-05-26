Чуда ожидать не стоит: эксперт дал прогноз по ценам на квартиры в Киеве

Самый большой ажиотаж на рынке недвижимости эксперты прогнозируют на осень

Рынок недвижимости в Украине, Киеве в частности, еще не запустился в полной мере, однако эксперты уже дают свои прогнозы по стоимости квадратных метров после войны. Что касается столицы, то чуда ожидать не стоит — квартиры в Киеве точно не будут по цене пригорода.

Такое мнение высказал маркетинг-директор "ЛУН" (самый полный каталог новостроек в Украине) Денис Судилковский в комментарии dev.ua.

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По словам эксперта, предложений по продаже жилья в столице Украины по ценам 20-30 тысяч долларов ожидать не стоит. Даже, несмотря на то, что сейчас наблюдается существенное падение цен на аренду.

При этом маркетинг-директор "ЛУН" отмечает, что большинство из выехавших из Киева из-за войны точно вернется. Своеобразный "бум" эксперт прогнозирует на осень этого года – с возвращением людей возрастет спрос и на покупку жилья в столице, и на аренду.

"Киев — это самый большой город. И здесь больше всего денег. Соответственно те, кто потерял работу — они будут ее искать в Киеве. Поэтому определенный бум будет. Мы это уже видели в 2014 году. Более миллиона переселенцев из восточных частей Украины переехали в центральные и западные регионы, на окраине Киева. Последнее, кстати, очень досадно: люди убегали от военной агрессии и жили в Ирпене и Буче. А потом пришлось вторично бежать", — отметил Сидалковский.

В этом ключе, говорит эксперт, не стоит надеяться, что цены на недвижимость в Киеве существенно упадут.

"Никакого чуда в виде квартир на продажу в Киеве за 20-30 тысяч долларов не будет", — отметил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что застройщики пока не спешат снижать цены на недвижимость, однако вскоре им придется это сделать. При этом снижение цен может быть стремительным и существенным.