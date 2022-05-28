Квартиры в Украине станут дешевле, но не везде: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимости

В настоящее время украинцев интересует жилье в западных областях Украины, а потому там падения цен в ближайшем будущем ждать не стоит.

В Украине вскоре может произойти существенное падение цен на недвижимость, однако во многом это будет зависеть от того, как обстоят дела с безопасностью в той или иной области.

Об этом в комментарии "Украина 24" рассказал финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

Он отметил, что снижение цен на недвижимость по Украине точно не будет равномерным, поскольку спрос людей на жилье в одной области может быть значительно выше, чем в другой.

"Например, сейчас наиболее интересным для покупателей является жилье в западных областях Украины. Соответственно, и цены там выросли как минимум на 20 – 30% (на аренду – в некоторых случаях вообще в разы) по сравнению со стоимостью до полномасштабного вторжения агрессора", — говорит Слуцкий.

Другая ситуация наблюдается в более "опасных" городах, вроде Одессы или Днепра, где спрос на недвижимость не растет, а потому и повышения ее стоимости там в ближайшем будущем не произойдет. Местами же, говорит Слуцкий, и вовсе можно ожидать падения цен на 10-20%.

По его словам, в прошлом году наблюдался тренд на рост цен на недвижимость, однако из-за войны он был переломлен.

Как сообщалось ранее, даже несмотря на падение цен на жилье, эксперты считают, что в Киеве цены на недвижимость точно не рухнут. То есть квартир по 20-30 тысяч долларов ждать точно не стоит.