Покупка квартиры во время войны: сколько придется выложить за "однушку" в Киеве

Хотя эксперты и прогнозировали уменьшение цен на недвижимость, пока расценки на квартиры в столице не уменьшаются

С первых дней российского вторжения ситуация на рынке недвижимости сильно изменилась. В первую очередь, изменения спровоцировали систематические боевые действия в некоторых уголках страны, а также перемещение ее жителей. Несмотря на то, что эксперты предсказывали снижение цен на недвижимость, стоимость квартир в новостройках все же выросла.

Как пишет издание "Сегодня", ссылаясь на специальный сервис по продаже недвижимости "ЛУН", средняя стоимость однокомнатной квартиры в украинской столице – городе Киеве колеблется от 1,1 до 9,7 миллиона гривен.

Голосеевский и Печерский районы

Различные жилые комплексы "Голосеевки" устанавливают средние цены на однокомнатную квартиру в рамках 1,1-1,7 миллионов гривен. К примеру, недвижимость недалеко от станции метро "Теремки" можно приобрести за 33 000 — 42 000 гривен за квадратный метр.

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Варианты дороже "прячутся" рядом с метро "Васильковская". Там за однокомнатную квартиру в новом доме придется выложить не менее 1,74 миллиона гривен, это примерно 48 000 гривен за один квадратный метр жилья.

Что касается Печерского района, то основная часть ЖК приостановила строительство и продажу недвижимости. То, что все же стоит на продаже, стоит примерно от 3,36 до 9,75 миллиона гривен за "однушку".

В многоэтажках, которые расположены рядом с метро "Выдубичи", за один квадратный метр нужно будет заплатить 104 350 гривны. Немного дешевле квартиры недалеко от метро "Лыбидская". Там стоимость одного квадратного метра колеблется от 78550 до 87850 гривен.

Оболонский и Шевченковский районы

В первые числа июня на портале по продаже квартир есть только несколько действительных объявлений. Например, "однушки" вблизи станции "Героев Днепра" стоят от 1,29 до 1,84 миллиона гривен.

За один квадратный метр в ЖК, которые сейчас торгуют недвижимостью, придется выложить от 28 000 до 49 000 гривен.

В то же время в Шевченковском районе расценки тоже довольно разные. В среднем однокомнатная квартира там будет стоить от 1,7 до 2,93 миллиона гривен. Рядом с метро Лукьяновская квадратный метр в многоэтажке стоит от 60 000 до 80 000 гривен.

Вблизи метро "Контрактовая площадь" цены колеблются от 75 150 грн до 79 050 гривен, а вот в многоэтажках Святошинского и Соломенского районов цены примерно одинаковы. Однокомнатная квартира в новостройке здесь будет стоить от 1,3 до 1,7 миллиона гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на удешевление недвижимости в пригороде Киева, эксперты советуют не рассчитывать на то, что квартиры в столице станут дешевле, даже несмотря на войну в стране.