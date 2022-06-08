Долар підскочив у ціні: курс валют на чорному ринку на 8 червня

Вчора був спад долара, тепер він знову піднявся в ціні

На ранок середи, 8 червня, середній курс валют у банках України опустився, проте на чорному ринку долар помітно подорожчав порівняно з курсом за минулий день. Євро та польські злоті в середньому залишилися на колишніх позиціях.

Згідно з даними "Мінфіну", долар на чорному ринку став дорожчим на 10 копійок (35,4 грн), і купують його на 15 копійок дорожче, ніж днем раніше (35,1 грн). При цьому в середньому по банках долар, навпаки, скинув 15-17 копійок у вартості купівлі-продажу.

Тим часом євро у банках стали в середньому купувати та продавати на 25-30 копійок дешевше (36,5/37,75). На чорному ринку покупка цієї валюти подорожчала на 5 копійок, а продаж — подешевшав на 5 копійок.

Цікаво, що особливо не змінилася ціна на рублі та польські злоті, зате зросла ціна покупки швейцарських франків.

Курс валют у банках, НБУ та на чорному ринку в Україні 08.06.2022

Також наводимо актуальні розцінки на купівлю-продаж долара у банках України:

Курс долара у банках України 08.06.2022

І ось свіжі ціни на продаж та купівлю євро в українських банках:

Курс євро у банках України 08.06.2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як найближчим часом може змінитися курс долара в Україні.