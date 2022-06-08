Доллар подскочил в цене: курс валют на черном рынке на 8 июня

Вчера был спад доллара, теперь же он снова поднялся в цене

На утро среды, 8 июня, средний курс валют в банках Украины опустился, однако на черном рынке доллар заметно подорожал, сравнимо с курсом за прошлый день. Евро и польские злотые в среднем остались на прежних позициях.

Согласно с данными "Минфина", доллар на черном рынке стал дороже на 10 копеек (35,4 грн), и покупают его на 15 копеек дороже, чем днем ранее (35,1 грн). При этом в среднем по банкам доллар наоборот сбросил 15-17 копеек в стоимости купле-продажи.

Тем временем евро в банках стали в среднем покупать и продавать на 25-30 копеек дешевле (36,5/37,75). На черном рынке покупка этой валюты подорожала на 5 копеек, а продажа, — подешевела на 5 копеек.

Интересно, что особо не изменилась цена на рубли и польские злотые, зато выросла цена покупки швейцарских франков.

Курс валют в банках, НБУ и на черном рынке в Украине 08.06.2022

Также приводим актуальные расценки на купле-продажу доллара в банках Украины:

Курс доллара в банках Украины 08.06.2022

И вот свежие цены на продажу и покупку евро в украинских банках:

Курс евро в банках Украины 08.06.2022

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в ближайшее время может измениться курс доллара в Украине.