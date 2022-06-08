Доллар подскочил в цене: курс валют на черном рынке на 8 июня
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Вчера был спад доллара, теперь же он снова поднялся в цене
На утро среды, 8 июня, средний курс валют в банках Украины опустился, однако на черном рынке доллар заметно подорожал, сравнимо с курсом за прошлый день. Евро и польские злотые в среднем остались на прежних позициях.
Согласно с данными "Минфина", доллар на черном рынке стал дороже на 10 копеек (35,4 грн), и покупают его на 15 копеек дороже, чем днем ранее (35,1 грн). При этом в среднем по банкам доллар наоборот сбросил 15-17 копеек в стоимости купле-продажи.
Тем временем евро в банках стали в среднем покупать и продавать на 25-30 копеек дешевле (36,5/37,75). На черном рынке покупка этой валюты подорожала на 5 копеек, а продажа, — подешевела на 5 копеек.
Интересно, что особо не изменилась цена на рубли и польские злотые, зато выросла цена покупки швейцарских франков.
Также приводим актуальные расценки на купле-продажу доллара в банках Украины:
И вот свежие цены на продажу и покупку евро в украинских банках:
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в ближайшее время может измениться курс доллара в Украине.