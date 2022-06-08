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Легче не станет: что происходит с ценами на топливо в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Проблема нехватки топлива для всех потребностей страны сохраняется Новость обновлена 08 июня 2022, 09:26
Проблема нехватки топлива для всех потребностей страны сохраняется

Украина почти полностью зависит от импорта топлива

Дефицит топлива и его высокая стоимость — бытовые реалии украинцев последних нескольких недель. "Телеграф" разбирался, в чем причина постоянного роста цены и какие есть перспективы у украинского топливного рынка.

Начать стоит с текущих цен. Стоимость разных видов топлива — газа, дизеля и бензина по данным сайта "Минфин" в основном пошла вниз, потеряв в цене несколько копеек. Это может быть связано с началом поставок в Украину топлива через западную границу. Так, за А-95 в среднем просят 50,26 грн/литр, газ — 41,57 грн/литр, а 92 бензин стал дороже — 49,64 грн/литр.

Средние цены на топливо в Украине
Средние цены на топливо в Украине

Другой портал, который отслеживает цены на газ, бензин и дизель сходится во всех оценках, кроме стоимости газа. Согласно данным "Авто.риа", его цена осталась на уровне 41,91 грн за литр.

Не все виды топлива доступны
Не все виды топлива доступны

Отметим, что стоимость и наличие топлива отличаются не только от заправки к заправке, но и от региона к региону.

Почему бензин и дизель такие дорогие

Цены на бензин поползли вверх не только в Украине. "Телеграф" уже ранее писал о рекордной стоимости А-98 в Польше. В США также ощущается подорожание. Но аналитики считают, что пик цены только впереди. Холдинг JPMorgan прогнозирует повышение цены еще на 30%, к уже имеющемуся.

От чего зависит цена на бензин:

  • стоимость сырья — нефти
  • стоимость переработки
  • стоимость доставки и рекламы
  • налоги.

Для Украины повышение цены в США также важно, поскольку весь бензин в Украине, скорее всего будет импортным, а его цена определяется зависимой от сырья из Америки Европой.

Экономический эксперт Николай Гаврись объяснил, почему Украина настолько зависима от импорта из Европы. Основных НПЗ в Украине к началу вторжения работало два — Шебелинский и Кременчугский, оба сейчас не в строю. Мини-заводам покрыть потребности не удастся — их доля до 10%. В 2021 Украина производила 45% бензина, столько же экспортировала из Беларуси. Остальные 10% покрывали Литва и Румыния. Дизель в основном (60%) завозился из Беларуси и рф.

Такая зависимость привела к тому, что логистика из Европы развита не была, и сейчас в этим есть проблемы — как с жд-поставками из-за разницы в ширине путей, так и в пропускной способности западной границы.

Когда топливо подешевеет

Гаврись отмечает, что рост цены на нефть начался еще в начале 2021, нападение россии убыстрило процесс. В Польше, увеличились даже оптовые цены на 25%, а они — основа для сегодняшних украинских.

Согласно подсчетам эксперта на границе 1000 литров дизеля оптом стоят от 37,8 тыс грн, а бензина — от 38,2. Это приводит к разнице в цене в западных и восточных областях, куда нужно еще доставить и просчитать риски. Дизель стоит дороже поскольку спрос на него выше. На стоимость повлияет окончание посевной — снизится потребность. Сложная логистика приводит к высокой цене и деблокада портов способна частично ослабить давление.

Цена на нефть, а она напрямую влияет на стоимость топлива, также поползет вниз, но не в ближайшие месяцы, а в конце 2022-середине 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что нехватка топлива и его дороговизна привели к росту популярности электромобилей.

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#Газ #Бензин #Топливо #Дизель #Цена на бензин