Легче не станет: что происходит с ценами на топливо в Украине

Украина почти полностью зависит от импорта топлива

Дефицит топлива и его высокая стоимость — бытовые реалии украинцев последних нескольких недель. "Телеграф" разбирался, в чем причина постоянного роста цены и какие есть перспективы у украинского топливного рынка.

Начать стоит с текущих цен. Стоимость разных видов топлива — газа, дизеля и бензина по данным сайта "Минфин" в основном пошла вниз, потеряв в цене несколько копеек. Это может быть связано с началом поставок в Украину топлива через западную границу. Так, за А-95 в среднем просят 50,26 грн/литр, газ — 41,57 грн/литр, а 92 бензин стал дороже — 49,64 грн/литр.

Средние цены на топливо в Украине

Другой портал, который отслеживает цены на газ, бензин и дизель сходится во всех оценках, кроме стоимости газа. Согласно данным "Авто.риа", его цена осталась на уровне 41,91 грн за литр.

Не все виды топлива доступны

Отметим, что стоимость и наличие топлива отличаются не только от заправки к заправке, но и от региона к региону.

Почему бензин и дизель такие дорогие

Цены на бензин поползли вверх не только в Украине. "Телеграф" уже ранее писал о рекордной стоимости А-98 в Польше. В США также ощущается подорожание. Но аналитики считают, что пик цены только впереди. Холдинг JPMorgan прогнозирует повышение цены еще на 30%, к уже имеющемуся.

От чего зависит цена на бензин:

стоимость сырья — нефти

стоимость переработки

стоимость доставки и рекламы

налоги.

Для Украины повышение цены в США также важно, поскольку весь бензин в Украине, скорее всего будет импортным, а его цена определяется зависимой от сырья из Америки Европой.

Экономический эксперт Николай Гаврись объяснил, почему Украина настолько зависима от импорта из Европы. Основных НПЗ в Украине к началу вторжения работало два — Шебелинский и Кременчугский, оба сейчас не в строю. Мини-заводам покрыть потребности не удастся — их доля до 10%. В 2021 Украина производила 45% бензина, столько же экспортировала из Беларуси. Остальные 10% покрывали Литва и Румыния. Дизель в основном (60%) завозился из Беларуси и рф.

Такая зависимость привела к тому, что логистика из Европы развита не была, и сейчас в этим есть проблемы — как с жд-поставками из-за разницы в ширине путей, так и в пропускной способности западной границы.

Когда топливо подешевеет

Гаврись отмечает, что рост цены на нефть начался еще в начале 2021, нападение россии убыстрило процесс. В Польше, увеличились даже оптовые цены на 25%, а они — основа для сегодняшних украинских.

Согласно подсчетам эксперта на границе 1000 литров дизеля оптом стоят от 37,8 тыс грн, а бензина — от 38,2. Это приводит к разнице в цене в западных и восточных областях, куда нужно еще доставить и просчитать риски. Дизель стоит дороже поскольку спрос на него выше. На стоимость повлияет окончание посевной — снизится потребность. Сложная логистика приводит к высокой цене и деблокада портов способна частично ослабить давление.

Цена на нефть, а она напрямую влияет на стоимость топлива, также поползет вниз, но не в ближайшие месяцы, а в конце 2022-середине 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что нехватка топлива и его дороговизна привели к росту популярности электромобилей.