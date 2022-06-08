Легше не стане: що відбувається з цінами на пальне в Україні

Україна майже повністю залежить від імпорту пального

Дефіцит палива та його висока вартість – побутові реалії українців останніх кількох тижнів. "Телеграф" розбирався, у чому причина постійного зростання ціни та які є перспективи українського паливного ринку.

Почати варто із поточних цін. Вартість різних видів палива — газу, дизеля та бензину, за даними сайту "Мінфін", здебільшого пішла вниз, втративши в ціні кілька копійок. Це може бути пов’язане з початком постачання в Україну палива через західний кордон. Так, за А-95 у середньому просять 50,26 грн/літр, газ — 41,57 грн/літр, а 92 бензин став дорожчим — 49,64 грн/літр.

Середні ціни на паливо в Україні

Інший портал, який відстежує ціни на газ, бензин та дизель сходиться у всіх оцінках, крім вартості газу. За даними "Авто.ріа", його ціна залишилася на рівні 41,91 грн за літр.

Не всі види палива доступні

Зазначимо, що вартість та наявність палива відрізняються не тільки від заправки до заправки, а й від регіону до регіону.

Чому бензин та дизель такі дорогі

Ціни на бензин поповзли не лише в Україні. "Телеграф" вже раніше писав про рекордну вартість А-98 у Польщі. У США також відчувається подорожчання. Але аналітики вважають, що пік ціни лише попереду. Холдинг JPMorgan прогнозує підвищення ціни ще на 30%, до вже існуючого.

Від чого залежить ціна на бензин:

вартість сировини — нафти

вартість переробки

вартість доставки та реклами

податки.

Для України підвищення ціни в США також важливо, оскільки весь бензин в Україні, швидше за все, буде імпортним, а його ціна визначається залежною від сировини з Америки Європою.

Економічний експерт Микола Гаврись пояснив, чому Україна настільки залежна від імпорту з Європи. Основних НПЗ в Україні до початку вторгнення працювало два — Шебелінський та Кременчуцький, обидва нині не в строю. Міні-заводам покрити потреби не вдасться — їх частка до 10%. У 2021 році Україна виробляла 45% бензину, стільки ж експортувала з Білорусі. Інші 10% покривали Литва та Румунія. Дизель в основному (60%) завозився з Білорусі та росії.

Така залежність призвела до того, що логістика з Європи не була розвинена, і зараз у цьому є проблеми — як із залізничними постачаннями через різницю в ширині колій, так і в пропускній спроможності західного кордону.

Коли паливо подешевшає

Гаврись зазначає, що зростання ціни на нафту почалося ще на початку 2021 року, напад росії прискорив процес. У Польщі збільшилися навіть оптові ціни на 25%, а вони є основою для сьогоднішніх українських.

За підрахунками експерта на кордоні 1000 літрів дизеля оптом коштують від 37,8 тис. грн, а бензину — від 38,2. Це призводить до різниці в ціні у західних та східних областях, куди потрібно ще доставити та прорахувати ризики. Дизель коштує дорожче, оскільки попит на нього вищий. На вартість вплине закінчення посівної – знизиться потреба. Складна логістика призводить до високої ціни і розблокування портів здатна частково послабити тиск.

Ціна на нафту, а вона безпосередньо впливає на вартість палива, також поповзе вниз, але не найближчими місяцями, а в цінці 2022-середини 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що нестача палива та його дорожнеча призвели до зростання популярності електромобілів.