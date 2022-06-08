Легше не стане: що відбувається з цінами на пальне в Україні
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Україна майже повністю залежить від імпорту пального
Дефіцит палива та його висока вартість – побутові реалії українців останніх кількох тижнів. "Телеграф" розбирався, у чому причина постійного зростання ціни та які є перспективи українського паливного ринку.
Почати варто із поточних цін. Вартість різних видів палива — газу, дизеля та бензину, за даними сайту "Мінфін", здебільшого пішла вниз, втративши в ціні кілька копійок. Це може бути пов’язане з початком постачання в Україну палива через західний кордон. Так, за А-95 у середньому просять 50,26 грн/літр, газ — 41,57 грн/літр, а 92 бензин став дорожчим — 49,64 грн/літр.
Інший портал, який відстежує ціни на газ, бензин та дизель сходиться у всіх оцінках, крім вартості газу. За даними "Авто.ріа", його ціна залишилася на рівні 41,91 грн за літр.
Зазначимо, що вартість та наявність палива відрізняються не тільки від заправки до заправки, а й від регіону до регіону.
Чому бензин та дизель такі дорогі
Ціни на бензин поповзли не лише в Україні. "Телеграф" вже раніше писав про рекордну вартість А-98 у Польщі. У США також відчувається подорожчання. Але аналітики вважають, що пік ціни лише попереду. Холдинг JPMorgan прогнозує підвищення ціни ще на 30%, до вже існуючого.
Від чого залежить ціна на бензин:
- вартість сировини — нафти
- вартість переробки
- вартість доставки та реклами
- податки.
Для України підвищення ціни в США також важливо, оскільки весь бензин в Україні, швидше за все, буде імпортним, а його ціна визначається залежною від сировини з Америки Європою.
Економічний експерт Микола Гаврись пояснив, чому Україна настільки залежна від імпорту з Європи. Основних НПЗ в Україні до початку вторгнення працювало два — Шебелінський та Кременчуцький, обидва нині не в строю. Міні-заводам покрити потреби не вдасться — їх частка до 10%. У 2021 році Україна виробляла 45% бензину, стільки ж експортувала з Білорусі. Інші 10% покривали Литва та Румунія. Дизель в основному (60%) завозився з Білорусі та росії.
Така залежність призвела до того, що логістика з Європи не була розвинена, і зараз у цьому є проблеми — як із залізничними постачаннями через різницю в ширині колій, так і в пропускній спроможності західного кордону.
Коли паливо подешевшає
Гаврись зазначає, що зростання ціни на нафту почалося ще на початку 2021 року, напад росії прискорив процес. У Польщі збільшилися навіть оптові ціни на 25%, а вони є основою для сьогоднішніх українських.
За підрахунками експерта на кордоні 1000 літрів дизеля оптом коштують від 37,8 тис. грн, а бензину — від 38,2. Це призводить до різниці в ціні у західних та східних областях, куди потрібно ще доставити та прорахувати ризики. Дизель коштує дорожче, оскільки попит на нього вищий. На вартість вплине закінчення посівної – знизиться потреба. Складна логістика призводить до високої ціни і розблокування портів здатна частково послабити тиск.
Ціна на нафту, а вона безпосередньо впливає на вартість палива, також поповзе вниз, але не найближчими місяцями, а в цінці 2022-середини 2023 року.
Раніше "Телеграф" писав, що нестача палива та його дорожнеча призвели до зростання популярності електромобілів.