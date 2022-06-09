Паливо в Україні дорожчає? Скільки доведеться віддати за літр

До стабілізації цін на заправках поки що далеко, про зниження говорити рано

Ціни на пальне в Україні продовжують "стрибати". За А-95 бензин у середньому просять 50, 25 грн, за газ – 41,50, за дизель – 56,55 грн. Такі дані – середні на ранок 9 червня.

За даними сайту "Авто.ріа", всі види палива, крім бензину А-95+ та А-92, трохи впали в ціні. 95-й преміум подорожчав, тоді як на 92-у вартість не змінилася.

Зведені ціни по Україні з динамікою та пропозиціями основних продавців палива відображені у таблиці.

Ціна на газ, бензин, дизель в Україні

За іншими даними, за версією сайту "Мінфін", дизель у ціні не впав, а навпаки — виріс, як і бензин А-95. Зазначимо, що різниця у ціні у двох агрегаторах справді суттєва — 56,49 грн/літр проти 56,67 грн/літр.

Середня ціна на газ, бензин, дизель в Україні

Ситуація з тим, що бензин не падає в ціні, попри анонсовані великі поставки, може бути пов’язана із затримками в проїзді бензовозів на кордоні. Зокрема enkorr повідомляє про проблеми на рубежі з Румунією як з їхнього, так і з нашого боку. Паливні постачальники розповідають, що водії у черзі можуть провести день, а то й більше, а "зеленого коридору" більше немає.

Раніше "Телеграф" писав, що дизельне паливо в Україну здебільшого постачалося з Росії та Білорусі, зараз у ньому також є підвищена потреба через сільгоспроботи – тому дефіцит відчувається сильніше.

Через проблеми з паливом та його високою ціною в Україні спостерігається підвищення попиту на електромобілі, але вони мають низку особливостей, які варто врахувати.