Украинцы стали заправлять авто спиртовым бензином: чем он отличается от обычного и правда ли вредит «топливной»

Биоэтанол не стал достойной заменой бензина в Украине — к нему слишком много вопросов

На фоне продолжающегося уже второй месяц кризиса с топливом, на заправках все чаще можно встретить биотопливо, или как его еще называют — "спиртовой бензин". В его плюсах и минусах разбирался "Телеграф".

Смесь бензина и спирта – что такое биотопливо

Биотопливо – это своего рода "смесь" традиционного топлива и биоэтанола, проще говоря спирта, полученного из растительных компонентов, например, кукурузы. По этой причине подобный вид топлива еще именуют "спиртовым" бензином. Если в качестве сырья для получения спирта используются не растительные продукты, полученный из него этанол не может обзаводиться приставкой "био".

Данный вид топлива стал альтернативным для автомобилей во многих странах мира, а основными его производителями и потребителями в мире считаются США и Бразилия. Биотопливо позволяет экономить нефть для производства традиционного бензина, а также считается более экологичным, поскольку имеет меньше химических соединений, которые через выбросы из выхлопной трубы попадают в атмосферу.

Правда в целом доля биотоплива в мировом потреблении топлива пока ничтожна и составляет от 3 до 4%.

Биотопливо в Украине – помощь в кризис

Потенциально Украина обладает огромными возможностями для производства биотоплива, поскольку, будучи одним из главных производителей зерновых в мире, обладает большим количеством сырья, из которого можно производить "биоэтанол".

Биотопливом в Украине по данным Института потребительских экспертиз, в 2021 году торговали 4 сети АЗС — БРСМ-Нафта, Авиас, Моttо и региональная BVS. Любопытно, что хоть "спиртовой" бензин до войны стоил на 4-5 гривен за 1 литр дешевле обычного (из-за разницы в акцизах), его не слишком охотно покупали.

С началом боевых действий и образованием дефицита разница в цене значительно снизилась, к примеру, в сети АЗС "БРСМ-Нафта", пожалуй, крупнейшего продавца биотоплива, традиционный бензин марки A95euroPlus стоит – 51,99 грн, а марка A95Био – 50,99 грн.

"В настоящий момент биотопливо это скорее альтернатива отсутствующим традиционным бензинам. С автогазом и дизелем ситуация в целом более-менее нормальная, а вот бензина не хватает. К счастью у нашей сети есть возможность производства биотоплива – когда в заводской бензин А95 добавляется 32% обезвоженного этилового спирта, что даже улучшает его качество. Кроме того, поскольку биоэтанол произведен из украинского сырья, тем самым мы становимся даже менее энергозависимыми", — рассказал "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Об особенностях отношения к биотопливу в Украине говорит и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Производство биотоплива весьма специфично и предполагает жесткое соблюдение технологий и контроль качества, чего в украинских реалиях увы ждать не стоит. Поэтому многие автовладельцы предпочитают не покупать подобный бензин", — подчеркивает эксперт.

Спиртовой бензин – "за" и "против"

В целом вопрос использования биотоплива имеет массу своих сторонников и противников, а каждая данная категория имеет свои "за" и "против".

Кукуруза - лучшее сырье для биоэтанола из существующих в Украине

Так, в перечень "за" биотопливо у его сторонников обычно входят

экологичность – использование биоэтанола из растительных элементов в смеси позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу;

возобновляемость – поскольку биоэтанол производится из выращенных на земле компонентов, его производство позволяет беречь нефть, формирование которой в земле происходить гораздо медленнее, а запасы ограниченны;

экономия средств – в целом биотопливо стоит дешевле традиционного бензина, хотя в Украине с началом войны эта разница почти исчезла, кроме того это позволяет экономить средства при закупке традиционных нефтепродуктов импортозависимым странам.

"Против" больше

В то же время список "против" выглядит более широко:

перерасход топлива в сравнении с традиционными бензинами;

вредность для двигателя и топливной системы, в частности, вероятность разъедания спиртом ее элементов;

необходимость четкого соблюдения технологий и контроля качества;

законодательное регулирование существует не везде.

"Многие современные авто, прежде всего произведенные в США, оборудованы адаптивными двигателями, которые "подстраиваются" под тип топлива и потому его расход не меняется. Другое дело авто с более старыми двигателями, там да – расход может быть выше примерно на 10%", — утверждает Александр Мельничук.

Что касается вредности для двигателя, по словам сторонников биоэтанола, при соблюдении технологии эта опасность на самом деле сильно преувеличена.

"Спирт в любом случае остается агрессивным веществом, даже с использованием всевозможных присадок, к тому же данное топливо имеет свойство "распадаться" с течением времени и тогда вред авто уже будет наноситься. То есть если топливо долго не покупают на АЗС и утратило свою безопасность, заправившийся им автовладелец может пострадать", — отмечает Сергей Куюн.

В связи с последним по словам эксперта особое значение имеет соблюдение технологии производства, контроля и законодательного регулирования.

"В деле производства важно соблюдение технологии, например, добавка в бензин не менее 30% биоэтанола чтобы топливо стало "альтернативным" как того требует закон. Но кто поручиться что это требование выполняется? Чтобы контролировать продукцию необходима лаборатория, то есть нефтебазу, где обычно и мешают биотопливо, надо оборудовать лабораторией и не выпускать топливо без проверки. Будет это делать производитель или нет – надежда только на его честность, поскольку государство этим вопросом не занимается. В итоге – автовладелец покупает сомнительное топливо, обжигается и больше его не берет", — подчеркивает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, как объясняет наш собеседник, даже правильно сделанное топливо может работать не так хорошо, как должно и потому пользоваться недоброй славой.

"Допустим вы приехали на АЗС и в условиях отсутствия бензина купили биотопливо и залили в бак, где у вас остался традиционный бензин. Получается новая смесь и купленное вами биотопливо приобретает новые характеристики, предсказать которые опять же тяжело", — приводит характерный пример Сергей Куюн.

В связи с военными действиями и прекращением традиционного импорта нефтепродуктов из россии и Беларуси, на украинском топливном рынке образовался дефицит бензина. По мнению экспертов снизить дефицит бензина получится к июлю, но сама его нехватка будет ощущаться еще долго.