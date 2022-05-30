В Україні хочуть відмінити нульове розмитнення авто: названо термін

У бажаючих придбати "євробляху" без сплати мита залишилося дуже мало часу

Під час війни уряд дозволив українцям привозити автомобілі з країни Європи за так званим "нульовим розмитненням". Тобто жителі країни повністю позбавлялися від податкового навантаження при пригоні автівок з-за кордону. Вже з 1 липня, мито на ввезення "євроблях" для власного користування хочуть повернути.

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Так, згідно із законопроєктом №7418, текст якого опублікували на офіційному сайті Верховної Ради, без сплати митних платежів зараз оформлюються автомобілі навіть преміумкласу, вартість яких більше 1 мільйона гривень.

Проєкт Закону про відміну "нульового розмитнення"

Автори документа наголошують, що під час дії воєнного стану в країні всі доходи повинні бути консолідовані для боротьби з агресором, а впровадження додаткових пільг на імпорт товарів, які не є першочерговими, в обов'язковому порядку потрібно переоцінити та переглянути.

Так, новий законопроєкт пропонує відновити оподаткування, яке уряд скасував у перші дні повномасштабного вторгнення росії для

товарів, котрі ввозять з-за кордону платники єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, які ввозять громадяни.

Окрім того, зазначається, що скасування оподаткування та впровадження в країні "нульового розмитнення", державний бюджет втратив близько 13 мільярдів гривень. При цьому, в країну було ввезено понад 119 тисяч автомобілів, в тому числі й преміумкласу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи доведеться українцям доплачувати за автівки, які були пригнані з-за кордону під час дії "нульового розмитнення" тоді, коли уряд прийме рішення щодо його повного скасування.